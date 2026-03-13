Taiwan shares open lower
03/13/2026 09:09 AM
Taipei, March 13 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened down 366.08 points at 33,215.78 Friday on turnover of NT$15.94 billion (US$490 million).
