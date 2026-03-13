Taiwan shares close down 0.54%
03/13/2026 01:46 PM
Taipei, March 13 (CNA) Taiwan shares ended down 181.54 points, or 0.54 percent, at 33,400.32 Friday on turnover of NT$725.03 billion (US$22.68 billion).
