Taiwan shares open higher
03/03/2026 09:06 AM
Taipei, March 3 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 11.13 points at 35,106.22 Tuesday on turnover of NT$8.91 billion (US$283 million).
