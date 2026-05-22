Focus Taiwan App
Download
Edition
Focus Taiwan 中央通訊社 フォーカス台湾 Fokus Taiwan
Search

Taiwan headline news

05/22/2026 10:22 AM
To activate the text-to-speech service, please first agree to the privacy policy below.

Taipei, May 22 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:

@United Daily News: White House says decision on arms sales will be made soon

@China Times: AMD to invest NT$320 billion in Taiwan's AI sector

@Liberty Times: Planned monthly child care allowance also applies to children born out of wedlock: Cabinet

@Economic Daily News: AI demand is growing parabolically: Jensen Huang

@Commercial Times: World revolving around AI: Jensen Huang

@Taipei Times: Taiwan eyes 100,000 drones a month

Enditem/ls

0:00
/
0:00
Latest
More
We value your privacy.
Focus Taiwan (CNA) uses tracking technologies to provide better reading experiences, but it also respects readers' privacy. Click here to find out more about Focus Taiwan's privacy policy. When you close this window, it means you agree with this policy.
Got it. Learn more
57