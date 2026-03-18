Taiwan headline news
03/18/2026 09:53 AM
Taipei, March 18 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Wednesday are as follows:
@United Daily News: Trump plans to delay China visit by 1 month
@China Times: Trump requests 1-month delay for meeting with Xi
@Liberty Times: Trump announces 1-month delay in meeting with Xi, wants to remain in Washington amid ongoing Iran conflict
@Economic Daily News: Nvidia AI revenue heads toward US$1 trillion
@Commercial Times: Nvidia GTC unveils trillion-dollar business opportunities
@Taipei Times: US set to boost explosives production
