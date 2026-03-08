Focus Taiwan App
Taipei, March 8 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Sunday are as follows:

@United Daily News: Taiwan faces must-win WBC game against South Korea today

@China Times: Taiwan routs Czechia in WBC, faces South Korea in bid for quarterfinal spot

@Liberty Times: Taiwan crushes Czechia 14-0 in World Baseball Classic

@Economic Daily News: 15 stocks backed by domestic capital

@Commercial Times: 15 high-yield stocks seen as investor safe havens

@Taipei Times: NCIST mulls Kratos drone collaboration

