Taiwan headline news
02/20/2026 02:37 PM
Taipei, Feb. 20 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:
@United Daily News: Yoon Suk-yeol sentenced to life in prison for leading insurrection
@Liberty Times: Pelosi: Isolating Taiwan would trigger 'global catastrophe'
@Economic Daily News: Foreign investors snap up U.S. assets
@Taipei Times: New US arms sales in limbo: WSJ
