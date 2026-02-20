Focus Taiwan App
02/20/2026 02:37 PM
Taipei, Feb. 20 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:

@United Daily News: Yoon Suk-yeol sentenced to life in prison for leading insurrection

@Liberty Times: Pelosi: Isolating Taiwan would trigger 'global catastrophe'

@Economic Daily News: Foreign investors snap up U.S. assets

@Taipei Times: New US arms sales in limbo: WSJ

Enditem/AW

