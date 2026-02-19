Taiwan headline news
02/19/2026 02:28 PM
Taipei, Feb. 19 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:
@United Daily News: White House says Taiwan policy unchanged
@Liberty Times: Lai says Chen Chi-mai will have more work to do after leaving office as Kaohsiung mayor
@Economic Daily News: Meta to buy millions of AI chips from Nvidia
@Taipei Times: Trump-Xi weapons talk raises concern
Enditem/AW
Latest
-
Society
Boy dies after pedal boat capsizes at Liyu Lake in Hualien02/19/2026 08:08 PM
-
Society
Penghu magistrate's condition improving after surgery: Hospital02/19/2026 06:09 PM
-
Society
Taipei warns residents as landfill fire smoke drifts across districts02/19/2026 02:48 PM
-
Society
Taiwan headline news02/19/2026 02:28 PM
-
Politics
Ex-recruits look back as alternative diplomatic service phased out02/19/2026 12:27 PM