02/19/2026 02:28 PM
Taipei, Feb. 19 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: White House says Taiwan policy unchanged

@Liberty Times: Lai says Chen Chi-mai will have more work to do after leaving office as Kaohsiung mayor

@Economic Daily News: Meta to buy millions of AI chips from Nvidia

@Taipei Times: Trump-Xi weapons talk raises concern

