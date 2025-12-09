Focus Taiwan App
Taipei, Dec. 9 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:

@United Daily News: Ex-President Tsai urges stringent efforts against corruption in green energy projects

@China Times: Ex-President Tsai urges stringent efforts against corruption in green energy projects

@Liberty Times: Lawmakers' assistants plan protest against controversial bill easing restrictions on stipend use

@Economic Daily News: Taiex market cap looks to reach NT$100 trillion

@Commercial Times: Taiex looks to hit new high, market cap nearing NT$100 trillion

@Taipei Times: NDAA draft to bolster Taiwan security

