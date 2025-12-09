Taiwan headline news
12/09/2025 10:07 AM
Taipei, Dec. 9 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:
@United Daily News: Ex-President Tsai urges stringent efforts against corruption in green energy projects
@China Times: Ex-President Tsai urges stringent efforts against corruption in green energy projects
@Liberty Times: Lawmakers' assistants plan protest against controversial bill easing restrictions on stipend use
@Economic Daily News: Taiex market cap looks to reach NT$100 trillion
@Commercial Times: Taiex looks to hit new high, market cap nearing NT$100 trillion
@Taipei Times: NDAA draft to bolster Taiwan security
Latest
- Business
Taiwan raises long-term care tax deduction to NT$180,00012/09/2025 12:03 PM
- Business
U.S. dollar lower in Taipei trading12/09/2025 10:22 AM
- Society
- Business
Taiwan shares open higher12/09/2025 09:10 AM
- Society
Hualien quake causes brief transport delays, CWA warns of aftershocks12/08/2025 09:50 PM