Taiwan shares open sharply higher
03/11/2026 09:11 AM
Taipei, March 11 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 356.62 points at 33,128.49 Wednesday on turnover of NT$10.88 billion (US$342 million).
