Taiwan shares open lower
12/15/2025 09:13 AM
Taipei, Dec. 15 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened down 78.23 points at 28,119.79 Monday on turnover of NT$5.02 billion (US$160.64 million).
Latest
- Sports
Taiwan CrossFit team takes 3rd at Taichung Power Fitness Grand Prix12/15/2025 03:37 PM
- Politics
U.S. Senate passes bill to speed up defense transfers to Taiwan12/15/2025 02:48 PM
- Business
Taiwan shares close down 1.17%12/15/2025 01:58 PM
- Business
Taiwan central bank to keep rates unchanged, experts predict12/15/2025 01:37 PM
- Sports
Pilots stage largest comeback in EASL history over Black Bears12/15/2025 11:18 AM