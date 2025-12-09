Taiwan shares open higher
12/09/2025 09:10 AM
Taipei, Dec. 9 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 60.26 points at 28,364.04 Tuesday on turnover of NT$10.56 billion (US$338.35 million).
