Taiwan shares open higher
08/14/2026 09:07 AM
Taipei, Aug. 14 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 82.33 points at 46,103.81 Friday on turnover of NT$10.51 billion (US$327.06 million).
Latest
- Business
Taiwan shares open higher08/14/2026 09:07 AM
- Politics
- Society
Ex-Nanya engineer indicted for illegally obtaining confidential data08/13/2026 08:37 PM
- Politics
Taitung magistrate won't be penalized over Straits Forum video: MAC08/13/2026 08:21 PM
- Sports
Taiwan basketball star Benson Lin returns home to join Taipei Mars08/13/2026 07:52 PM