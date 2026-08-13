Taiwan shares open higher
08/13/2026 09:06 AM
Taipei, Aug. 13 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 158.47 points at 45,676.54 Thursday on turnover of NT$15.49 billion (US$480.90 million).
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