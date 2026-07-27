Taiwan shares open lower
07/27/2026 09:09 AM
Taipei, July 27 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened down 68.92 points at 43,585.92 Monday on turnover of NT$8.60 billion (US$265.94 million).
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