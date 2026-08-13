Taiwan headline news
08/13/2026 10:46 AM
Taipei, Aug. 13 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:
@United Daily News: President Lai highlights China threats to boost DPP's campaign in Kaohsiung
@China Times: Foreign investors reportedly ditching South Korean stocks for Taiwanese
@Liberty Times: DPP must win Kaohsiung election despite China interference: Lai
@Economic Daily News: Cooling inflation eases pressure on U.S. interest rate hike
@Commercial Times: Profits of listed companies double in H1, sustaining Taiex rebound
@Taipei Times: Taiwan condemns 'dangerous' drill for political manipulation
Enditem/ASG
Latest
- Society
Taiwan headline news08/13/2026 10:46 AM
- Business
U.S. dollar down in Taipei trading08/13/2026 10:21 AM
- Business
Taiwan shares open higher08/13/2026 09:06 AM
- Society
Taoyuan airport urges passengers to prepare for air defense drill08/12/2026 09:57 PM
- Society
Uber Eats to revise multi-order payment formula after union complaints08/12/2026 08:51 PM