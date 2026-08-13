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Taiwan headline news

08/13/2026 10:46 AM
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CNA file photo
CNA file photo

Taipei, Aug. 13 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: President Lai highlights China threats to boost DPP's campaign in Kaohsiung

@China Times: Foreign investors reportedly ditching South Korean stocks for Taiwanese

@Liberty Times: DPP must win Kaohsiung election despite China interference: Lai

@Economic Daily News: Cooling inflation eases pressure on U.S. interest rate hike

@Commercial Times: Profits of listed companies double in H1, sustaining Taiex rebound

@Taipei Times: Taiwan condemns 'dangerous' drill for political manipulation

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