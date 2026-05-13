Focus Taiwan
Taiwan headline news

05/13/2026 10:51 AM
Taipei, May 13 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Wednesday are as follows:

@United Daily News: Trump, Xi to discuss arms sales to Taiwan

@China Times: Trump says he will discuss arms sales to Taiwan with Xi

@Liberty Times: New 3-shift nurse-to-patient ratio law to be implemented in phases starting May 20 next year: Lai

@Economic Daily News: TSMC raises quarterly dividend to NT$7

@Commercial Times: TSMC to increase capital in U.S. facility by US$20 billion

@Taipei Times: Parties differ over Trump-Xi meeting

