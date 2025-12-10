Taiwan shares open higher
12/10/2025 09:13 AM
Taipei, Dec. 10 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 8.16 points at 28,190.76 Wednesday on turnover of NT$3.856 billion (US$120 million).
Latest
- Society
Senior New Taipei police official detained for corruption12/10/2025 03:31 PM
- Society
Water to resume being sourced from Keelung River after oil spill12/10/2025 02:56 PM
- Business
Taiwan shares close up 0.77%12/10/2025 02:27 PM
- Politics
'Desire for freedom never fades': Indonesian human rights awardee12/10/2025 02:17 PM
- Politics
Taipei to review ties with Seoul after 'wrongful' designation12/10/2025 01:04 PM