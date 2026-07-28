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Taiwan headline news

07/28/2026 10:28 AM
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CNA file photo
CNA file photo

Taipei, July 28 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:

@United Daily News: In toxic oil case, government not lazy, did not engage in cover-up, Chen Shih-chung says

@China Times: Carcinogenic oils all from specific shipments of Brazilian soybeans: TFDA

@Liberty Times: Preliminary review of unmanned vehicle law completed, 13 proposals advance to negotiation stage

@Economic Daily News: Nvidia supports OpenAI plan to build super data center

@Commercial Times: June economic monitoring indicator flashes 7th consecutive red light

@Taipei Times: PLA building more Taiwan mock-ups

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