Taiwan headline news
07/28/2026 10:28 AM
Taipei, July 28 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:
@United Daily News: In toxic oil case, government not lazy, did not engage in cover-up, Chen Shih-chung says
@China Times: Carcinogenic oils all from specific shipments of Brazilian soybeans: TFDA
@Liberty Times: Preliminary review of unmanned vehicle law completed, 13 proposals advance to negotiation stage
@Economic Daily News: Nvidia supports OpenAI plan to build super data center
@Commercial Times: June economic monitoring indicator flashes 7th consecutive red light
@Taipei Times: PLA building more Taiwan mock-ups
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Taiwan headline news07/28/2026 10:28 AM