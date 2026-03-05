Focus Taiwan App
03/05/2026 11:34 AM
Taipei, March 5 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: Khamenei's second son rumored to succeed him as Iran's supreme leader

@China Times: Rooting for Team Taiwan in today's WBC game against Australia

@Liberty Times: Executive Yuan extends tax cuts on key raw materials to end of September amid Middle East tensions

@Economic Daily News: National Stabilization Fund officials do not rule out holding extraordinary meeting as markets fluctuate

@Commercial Times: Trump moves to prevent oil price hikes

@Taipei Times: US says weapons supply under control

