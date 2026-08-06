Taiwan shares close down 0.48%
08/06/2026 01:51 PM
Taipei, Aug. 6 (CNA) Taiwan shares ended down 214.90 points, or 0.48 percent, at 44,396.70 Thursday on turnover of NT$940.39 billion (US$29.20 billion).
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