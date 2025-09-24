Taiwan shares close down 0.19%
09/24/2025 02:07 PM
Taipei, Sept. 24 (CNA) Taiwan shares ended down 50.64 points, or 0.19 percent, at 26,196.73 Wednesday on turnover of NT$497.71 billion (US$16.40 billion).
Latest
- Business
U.S. dollar closes higher on Taipei forex market09/24/2025 04:25 PM
- Politics
Palau seeks closer maritime security ties with Taiwan through joint patrols09/24/2025 04:20 PM
- Business
Taiwan lists first multi-asset ETF09/24/2025 03:34 PM
- Society
Evacuations urged in Hualien as barrier lake risks renewed overflow09/24/2025 03:30 PM
- Society
Prosecutors drop bid to overturn ex-Taipei Mayor Ko Wen-je's bail09/24/2025 02:29 PM