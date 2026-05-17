Taiwan headline news
05/17/2026 12:20 PM
Taipei, May 17 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Sunday are as follows:
@United Daily News: Maintaining status quo has always been Taiwan's stance: Presidential Office
@China Times: Arms sales to Taiwan good bargaining chips: Trump
@Liberty Times: U.S. lawmakers urge swift approval of arms sales to Taiwan
@Economic Daily News: 16 low-base stocks emerge as breakout performers
@Commercial Times: 18 stocks show potential as institutional investors push for window dressing
@Taipei Times: Taiwan vows to maintain 'status quo'
