12/04/2025 10:12 AM
Taipei, Dec. 4 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: Taichung mayor calls for 4th transition of power

@China Times: Trump signs Taiwan Assurance Implementation Act into law

@Liberty Times: Trump signs Taiwan Assurance Implementation Act into law

@Economic Daily News: Launch of Amazon's new AI chips expected to benefit Taiwan suppliers

@Commercial Times: U.S. stocks rise as weak jobs data boosts odds of rate cut

@Taipei Times: Trump signs bill on Taiwan into law

