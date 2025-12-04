Taiwan headline news
12/04/2025 10:12 AM
Taipei, Dec. 4 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:
@United Daily News: Taichung mayor calls for 4th transition of power
@China Times: Trump signs Taiwan Assurance Implementation Act into law
@Liberty Times: Trump signs Taiwan Assurance Implementation Act into law
@Economic Daily News: Launch of Amazon's new AI chips expected to benefit Taiwan suppliers
@Commercial Times: U.S. stocks rise as weak jobs data boosts odds of rate cut
@Taipei Times: Trump signs bill on Taiwan into law
