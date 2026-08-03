Taiwan shares close up 0.62%
08/03/2026 02:10 PM
Taipei, Aug. 3 (CNA) Taiwan shares ended up 266.66 points, or 0.62 percent, at 43,386.41 Monday on turnover of NT$844.53 billion (US$26.16 billion).
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