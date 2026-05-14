Taipei, May 14 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: Trump's aircraft arrives in China as Trump-Xi meeting begins in Beijing today

@China Times: Trump arrives in Beijing, demands China open up

@Liberty Times: Puma Shen is the only choice for capital mayor, Lai says as DPP nominates him to face Chiang Wan-an

@Economic Daily News: Taiwan stocks see "three increases" in MSCI weight adjustment

@Commercial Times: Taiwan stocks see "three increases" in MSCI semi-annual adjustment

@Taipei Times: MAC slams Beijing over media tactics

