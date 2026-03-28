Focus Taiwan 中央通訊社 フォーカス台湾 Fokus Taiwan
03/28/2026 11:29 AM
Taipei, March 28 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Saturday are as follows:

@United Daily News: Electricity rates frozen to curb inflation amid surging oil prices

@China Times: Trump changes course, delaying strikes on Iranian power plants until April 7

@Liberty Times: Electricity rates to remain unchanged in April to stabilize domestic prices

@Economic Daily News: 'National team' buying sends 16 stocks higher against market trend

@Commercial Times: 16 long-term niche stocks poised for growth

@Taipei Times: China bases old jet drones near Strait

