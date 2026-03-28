Taiwan headline news
03/28/2026 11:29 AM
Taipei, March 28 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Saturday are as follows:
@United Daily News: Electricity rates frozen to curb inflation amid surging oil prices
@China Times: Trump changes course, delaying strikes on Iranian power plants until April 7
@Liberty Times: Electricity rates to remain unchanged in April to stabilize domestic prices
@Economic Daily News: 'National team' buying sends 16 stocks higher against market trend
@Commercial Times: 16 long-term niche stocks poised for growth
@Taipei Times: China bases old jet drones near Strait
Enditem/pc
Latest
-
Society
Taiwan Railway back on track after technical delays Friday
-
Society
Two bodies found in ruins of Nangang factory fire
-
Society
