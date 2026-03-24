03/24/2026 09:57 AM
Taipei, March 24 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:
@United Daily News: Trump pulls back, strike on Iranian power plants delayed 5 days
@China Times: Trump orders 5-day delay for attack on Iranian power plants
@Liberty Times: Wellington Koo says U.S. won't accept KMT's NT$380 billion defense budget bill
@Economic Daily News: Trump pauses attack on Iran
@Commercial Times: Trump again a TACO, markets breathe sigh of relief
@Taipei Times: National Security sentences too light: watchdog
