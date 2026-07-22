Focus Taiwan App
Download
Edition
Focus Taiwan中央通訊社フォーカス台湾Fokus Taiwan
Search

Taiwan headline news

07/22/2026 10:20 AM
To activate the text-to-speech service, please first agree to the privacy policy below.

Taipei, July 22 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Wednesday are as follows:

@United Daily News: 'Amending laws should not be so crude': Lu Shiow-yen at Cabinet food safety meeting

@China Times: Justice Ministry puzzled by Cabinet's food safety law amendments

@Liberty Times: KMT proposes halting NT$44.2 billion drone budget

@Economic Daily News: Taiwan stocks see V-shaped recovery with record 1,783-point gain

@Commercial Times: Taiwan stocks see 5 surprises in single-day surge of 1,783 points

@Taipei Times: Chinese helicopter crosses median line

Enditem/ls

    0:00
    /
    0:00
    Latest
    More
    We value your privacy.
    Focus Taiwan (CNA) uses tracking technologies to provide better reading experiences, but it also respects readers' privacy. Click here to find out more about Focus Taiwan's privacy policy. When you close this window, it means you agree with this policy.
    Got it.Learn more
    96