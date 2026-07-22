Taiwan headline news
07/22/2026 10:20 AM
Taipei, July 22 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Wednesday are as follows:
@United Daily News: 'Amending laws should not be so crude': Lu Shiow-yen at Cabinet food safety meeting
@China Times: Justice Ministry puzzled by Cabinet's food safety law amendments
@Liberty Times: KMT proposes halting NT$44.2 billion drone budget
@Economic Daily News: Taiwan stocks see V-shaped recovery with record 1,783-point gain
@Commercial Times: Taiwan stocks see 5 surprises in single-day surge of 1,783 points
@Taipei Times: Chinese helicopter crosses median line
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