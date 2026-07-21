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Taiwan headline news

07/21/2026 10:27 AM
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Taipei, July 21 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:

@United Daily News: Han Kuang exercises to include first-ever internet blackout drill

@China Times: Spain crowned FIFA World Cup champion

@Liberty Times: Ex-TSMC deputy manager indicted for allegedly stealing semiconductor secrets; prosecutors request 7-year sentence

@Economic Daily News: 'We won't hand our business over to competitors': TSMC

@Commercial Times: Food safety law amendments: Executive Yuan lists 10 key priorities

@Taipei Times: Drills to include telecom disruptions

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