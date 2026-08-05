U.S. dollar down in Taipei trading
08/05/2026 10:07 AM
Taipei, Aug. 5 (CNA) The U.S. dollar was traded at NT$32.328 at 10 a.m. Wednesday on the Taipei Foreign Exchange, down NT$0.119 from the previous close.
Latest
- Business
Taiwan shares close up 2.88%08/05/2026 01:45 PM
- Politics
Boosting Taiwan's domestic defense capacity critical: Ex-U.S. official08/05/2026 01:36 PM
- Sports
Taiwan finishes runner-up in Pony Palomino World Series08/05/2026 01:25 PM
- Society
Taiwan headline news08/05/2026 10:14 AM
- Business
U.S. dollar down in Taipei trading08/05/2026 10:07 AM