Taiwan shares open higher
08/05/2026 09:08 AM
Taipei, Aug. 5 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 449.17 points at 43,809.83 Wednesday on turnover of NT$25.52 billion (US$788.75 million).
Latest
- Society
Taiwan headline news08/05/2026 10:14 AM
- Business
U.S. dollar down in Taipei trading08/05/2026 10:07 AM
- Politics
Boost defense budgets to counter Russian threats: Slovak politician08/05/2026 09:54 AM
- Business
Taiwan shares open higher08/05/2026 09:08 AM
- Politics
'One China' policy may complicate int'l response to Taiwan: Ex-Finnish PM08/04/2026 09:07 PM