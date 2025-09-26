Taiwan shares open lower
09/26/2025 09:17 AM
Taipei, Sept. 26 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened down 25.57 points at 25,998.28 Friday on turnover of NT$5.24 billion (US$171.8 million).
