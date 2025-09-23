Taiwan shares open higher
09/23/2025 09:09 AM
Taipei, Sept. 23 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 240.4 points at 26,121 Tuesday on turnover of NT$9.845 billion (US$325.94 million).
