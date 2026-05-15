Taiwan headline news
05/15/2026 11:04 AM
Taipei, May 15 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:
@United Daily News: Xi says Taiwan independence incompatible with cross-strait peace
@China Times: Xi warns Taiwan issue could spark conflict; Trump says China-U.S. ties closer, does not mention Taiwan
@Liberty Times: Trump-Xi summit: Iran cannot have nuclear weapons
@Economic Daily News: Taiwan issue a flashpoint at Trump-Xi talks
@Commercial Times: Trump invites Xi for September U.S. visit
@Taipei Times: No surprises at Xi-Trump talks: MAC
Enditem/kb
Latest
-
Business
Taiwan shares close down 1.39%05/15/2026 02:08 PM
-
Politics
White House omission suggests Taiwan non-negotiable: Analysts05/15/2026 01:16 PM
-
Culture
Indonesian university delegation visits Taiwan05/15/2026 01:12 PM
-
Sports
Li Yu-jhun wins first international title at WTT Feeder Istanbul 202605/15/2026 11:38 AM
-
Business
U.S. dollar down in Taipei trading05/15/2026 11:25 AM