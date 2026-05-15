Focus Taiwan App
Download
Edition
Focus Taiwan 中央通訊社 フォーカス台湾 Fokus Taiwan
Search

Taiwan headline news

05/15/2026 11:04 AM
To activate the text-to-speech service, please first agree to the privacy policy below.
CNA file photo
CNA file photo

Taipei, May 15 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:

@United Daily News: Xi says Taiwan independence incompatible with cross-strait peace

@China Times: Xi warns Taiwan issue could spark conflict; Trump says China-U.S. ties closer, does not mention Taiwan

@Liberty Times: Trump-Xi summit: Iran cannot have nuclear weapons

@Economic Daily News: Taiwan issue a flashpoint at Trump-Xi talks

@Commercial Times: Trump invites Xi for September U.S. visit

@Taipei Times: No surprises at Xi-Trump talks: MAC

Enditem/kb

0:00
/
0:00
Latest
More
We value your privacy.
Focus Taiwan (CNA) uses tracking technologies to provide better reading experiences, but it also respects readers' privacy. Click here to find out more about Focus Taiwan's privacy policy. When you close this window, it means you agree with this policy.
Got it. Learn more
90