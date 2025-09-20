Focus Taiwan App
09/20/2025 10:49 AM
Taipei, Sept. 20 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Saturday are as follows:

@United Daily News: Trump to visit China next year

@China Times: Household electricity rates to rise 3.1% from October

@Liberty Times: Household electricity rates to rise 3.12% on average

@Economic Daily News: 16 stocks expected to lead Taiex uptrend

@Commercial Times: 17 robust stocks expected to lead Taiex toward 26,000

@Taipei Times: U.S. forwards funding, 'assurances' bills

