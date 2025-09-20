Taiwan headline news
09/20/2025 10:49 AM
Taipei, Sept. 20 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Saturday are as follows:
@United Daily News: Trump to visit China next year
@China Times: Household electricity rates to rise 3.1% from October
@Liberty Times: Household electricity rates to rise 3.12% on average
@Economic Daily News: 16 stocks expected to lead Taiex uptrend
@Commercial Times: 17 robust stocks expected to lead Taiex toward 26,000
@Taipei Times: U.S. forwards funding, 'assurances' bills
Enditem
