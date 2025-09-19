Taiwan shares close down 0.74%
09/19/2025 01:53 PM
Taipei, Sept. 19 (CNA) Taiwan shares ended down 190.99 points, or 0.74 percent, at 25,578.37 Friday on turnover of NT$597.49 billion (US$19.82 billion).
