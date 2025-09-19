Focus Taiwan App
Taipei, Sept. 19 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:

@United Daily News: 3% electricity rate hike planned for residential users starting next month

@China Times: Central bank leaves interest rates unchanged for 6th straight quarter

@Liberty Times: 3% electricity rate hike expected for residential consumers

@Economic Daily News: Intel-Nvidia partnership poses risk to TSMC

@Commercial Times: Powell calls the Fed's rate reduction a 'risk management cut'

@Taipei Times: Taipei air, defense exhibition opens

    45