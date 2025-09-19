Taiwan headline news
09/19/2025 10:14 AM
Taipei, Sept. 19 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:
@United Daily News: 3% electricity rate hike planned for residential users starting next month
@China Times: Central bank leaves interest rates unchanged for 6th straight quarter
@Liberty Times: 3% electricity rate hike expected for residential consumers
@Economic Daily News: Intel-Nvidia partnership poses risk to TSMC
@Commercial Times: Powell calls the Fed's rate reduction a 'risk management cut'
@Taipei Times: Taipei air, defense exhibition opens
