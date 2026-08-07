Taiwan shares open higher
08/07/2026 09:42 AM
Taipei, Aug. 7 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 53.49 points at 44,450.19 Friday on turnover of NT$10.51 billion (US$326.13 million).
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