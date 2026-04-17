Taiwan headline news
04/17/2026 10:12 AM
Taipei, April 17 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Friday are as follows:
@United Daily News: Strong AI orders drives TSMC expansion of 3nm plants in Taiwan, U.S. Japan
@China Times: Taiwan's stock market becomes world's 7th largest amid AI boom
@Liberty Times: Public to bear NT$4.8 million cost of Cheng Li-wen's China visit
@Economic Daily News: TSMC raises revenue outlook
@Commercial Times: TSMC turns profit on every wafer sold
@Taipei Times: Ocean radar network plans outlined
Enditem/kb
Latest
-
Business
U.S. dollar up in Taipei trading
-
Society
Rain expected in northern, eastern Taiwan as front moves in later Friday
-
Society
-
Business
Taiwan shares open higher
-
Cross-Strait
Taiwan confirms China has asked for more cross-strait flights