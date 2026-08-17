Taiwan shares open higher
08/17/2026 09:07 AM
Taipei, Aug. 17 (CNA) The Taiwan Stock Exchange's main index opened up 30.16 points at 45,841.17 Monday on turnover of NT$10.97 billion (US$343.23 million).
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