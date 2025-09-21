Taiwan headline news
09/21/2025 09:09 AM
Taipei, Sept. 21 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Sunday are as follows:
@United Daily News: Taipower criticized for failure to mention its oversight responsibility in power plant fire probe
@China Times: 3 candidates participate in first KMT chair election debate
@Liberty Times: Claims that Taiwan would lose or surrender if invaded are false: Lai
@Economic Daily News: 16 major firms with cash cow subsidiaries and continuously rising share prices
@Commercial Times: 15 stocks with net buying, year-on-year revenue growth and share prices above 60-day moving average
@Taipei Times: Taiwan to bolster defense preparedness
Enditem
