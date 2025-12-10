Taiwan shares close up 0.77%
12/10/2025 02:27 PM
Taipei, Dec. 10 (CNA) Taiwan shares ended up 218.13 points, or 0.77 percent, at 28,400.73 Wednesday on turnover of NT$492.18 billion (US$15.77 billion).
