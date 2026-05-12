Taiwan shares close up 0.26%
05/12/2026 02:08 PM
Taipei, May 12 (CNA) Taiwan shares ended up 108.26 points, or 0.26 percent, at 41,898.32 Tuesday on turnover of NT$1.38 trillion (US$43.39 billion).
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