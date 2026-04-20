Taiwan shares close up 0.42%
04/20/2026 01:59 PM
Taipei, April 20 (CNA) Taiwan shares ended up 154.46 points, or 0.42 percent, at 36,958.80 Monday on turnover of NT$919.98 billion (US$28.97 billion).
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