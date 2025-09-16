Taiwan shares close up 1.07%
09/16/2025 01:51 PM
Taipei, Sept. 16 (CNA) Taiwan shares ended up 272.48 points, or 1.07 percent, at 25,629.64 Tuesday on turnover of NT$442.09 billion (US$14.68 billion).
