Taipei, Sept. 16 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Tuesday are as follows:

@United Daily News: U.S., China reach framework of deal on TikTok

@China Times: Trump, Xi to speak on Sept. 19 as consensus on TikTok sale reached

@Liberty Times: U.S. State Dept. says China distorts WW2 documents on Taiwan's political status

@Economic Daily News: China accuses Nvidia of violating anti-monopoly laws

@Commercial Times: China to step up policy interventions as economy shudders

@Taipei Times: Minister slams Chinese cyanide fishers

