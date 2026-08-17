Taiwan shares close up 0.1%
08/17/2026 01:54 PM
Taipei, Aug. 17 (CNA) Taiwan shares ended up 46.26 points, or 0.1 percent, at 45,857.27 Monday on turnover of NT$942.03 billion (US$29.47 billion).
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