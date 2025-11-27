Taiwan headline news
11/27/2025 10:08 AM
Taipei, Nov. 27 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:
@United Daily News: Lai announces NT$1.25 trillion defense spending plan
@China Times: Beijing aims to achieve military unification with Taiwan by 2027, Lai says
@Liberty Times: Lai unveils plan to spend NT$1.25 trillion over 8 years to build 'T-Dome'
@Economic Daily News: Lai announces NT$1.25 trillion plan to build 'T-Dome'
@Commercial Times: Lai unveils plan to spend NT$1.25 trillion to build 'T-Dome'
@Taipei Times: Lai unveils NT$1.25tn defense budget
