Focus Taiwan App
Download
Edition
Focus Taiwan中央通訊社フォーカス台湾Fokus Taiwan
Search

Taiwan headline news

11/27/2025 10:08 AM
To activate the text-to-speech service, please first agree to the privacy policy below.

Taipei, Nov. 27 (CNA) The lead stories in major Taiwan dailies on Thursday are as follows:

@United Daily News: Lai announces NT$1.25 trillion defense spending plan

@China Times: Beijing aims to achieve military unification with Taiwan by 2027, Lai says

@Liberty Times: Lai unveils plan to spend NT$1.25 trillion over 8 years to build 'T-Dome'

@Economic Daily News: Lai announces NT$1.25 trillion plan to build 'T-Dome'

@Commercial Times: Lai unveils plan to spend NT$1.25 trillion to build 'T-Dome'

@Taipei Times: Lai unveils NT$1.25tn defense budget

Enditem/ pc

    0:00
    /
    0:00
    Latest
    More
    We value your privacy.
    Focus Taiwan (CNA) uses tracking technologies to provide better reading experiences, but it also respects readers' privacy. Click here to find out more about Focus Taiwan's privacy policy. When you close this window, it means you agree with this policy.
    Got it.Learn more
    28