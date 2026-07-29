Taiwan shares close down 3.76%
07/29/2026 01:50 PM
Taipei, July 29 (CNA) Taiwan shares ended down 1564.18 points, or 3.76 percent, at 40,039.18 Wednesday on turnover of NT$1.08 trillion (US$33.46 billion).
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